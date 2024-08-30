الاحتلال يزعم قتل 20 مسلحًا فلسطينيًا شمال الضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - زعم الجيش الإسرائيلي ، منذ قليل ، عن مقتل 20 مسلحًا فلسطينيًا في شمالي الضفة الغربية، وذلك خلال سلسلة من الغارات الجوية وتبادل إطلاق النار المستمر ، ووفقًا للبيان الصادر عن الجيش، فقد استهدفت الغارات الجوية مواقع للمسلحين في المنطقة الشمالية للضفة الغربية، مما أسفر عن مقتل هؤلاء الأفراد.

وأشار الجيش إلى أن العمليات الجوية تمت بالتزامن مع مواجهات برية، حيث شهدت المنطقة تبادلًا مكثفًا لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية والمسلحين الفلسطينيين. وأكد الجيش أن هذه العمليات تأتي في إطار جهود تعزيز الأمن والاستجابة للهجمات المستمرة من قبل المقاومة الفلسطينية.

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ عمليات عسكرية في المنطقة لتعقب واستهداف العناصر المسلحة التي تشكل تهديدًا للأمن الإسرائيلي. وأكد على أن العمليات العسكرية تهدف إلى القضاء على "التهديدات الأمنية" وضمان سلامة المدنيين الإسرائيليين.

طائرات استطلاع إسرائيلية تحلق في أجواء الحي الشرقي في مدينة جنين

أفادت وسائل الإعلام العربية ، اليوم ، بأن طائرات استطلاع تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي حلقت في أجواء الحي الشرقي في مدينة جنين. وقد جاء هذا التحليق في إطار عمليات المراقبة والتجسس التي تنفذها إسرائيل في المناطق الفلسطينية، والتي تترافق مع تصعيد في التوترات الأمنية.

وذكرت المصادر أن الطائرات الاستطلاعية بدأت في التحليق على ارتفاعات منخفضة فوق الحي الشرقي، مما أثار قلق السكان المحليين. وقد رصدت الطائرات تحركات الأرضية والأهداف المحتملة في المنطقة، في ظل زيادة النشاط العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأوضحت المصادر أن التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع يأتي في وقت تشهد فيه مدينة جنين توترات ومواجهات مستمرة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية. ويعكس هذا النشاط العسكري الإسرائيلي سعي قوات الاحتلال إلى تعزيز قدراتها في جمع المعلومات الاستخباراتية وتحديد الأهداف المحتملة لمزيد من العمليات العسكرية.

وأشار بعض السكان إلى أن هذا التحليق يساهم في زيادة حالة التوتر والقلق في المنطقة، حيث يعتبرونه جزءًا من العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في الحي الشرقي ، ويأتي هذا التطور في سياق التصعيد العسكري المتواصل في الضفة الغربية، مما يعكس استمرار التوترات والصراع بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.