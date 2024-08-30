رئيس الموساد: المفاوضات تركز على قوائم الرهائن والأسرى وليس على محور فيلادلفيا

ياسر رشاد - القاهرة - افادت صحيفة “ معاربف ” ، ان مصادر إسرائيلية كشفت عن رئيس الموساد الإسرائيلي شدد خلال الاجتماعات الأخيرة على أن تركيز المفاوضات الحالية لا ينصب على محور فيلادلفيا، بل يتجه بشكل رئيسي نحو قوائم الرهائن والأسرى ، والتى تحتجزهم المقاومة الفلسطينية ، تأتي هذه التصريحات في ظل التوترات المستمرة والجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاقات تبادل بين الأطراف المعنية.

وذكرت صحيفة "معاريف" أن رئيس الموساد أكد على ضرورة التركيز على هذه القوائم لضمان الإفراج عن المحتجزين من الجانبين، مشيراً إلى أن المحادثات حول محور فيلادلفيا ليست ذات أولوية في الوقت الراهن. هذه التطورات تعكس التغير في أولويات المفاوضات، مع تصاعد الضغوط الداخلية والدولية لإيجاد حلول للمسائل الإنسانية العالقة.

رئيس الأركان ورئيس الموساد متحفظاً على بقاء الجيش في فيلادلفيا

كشفت صحيفة "معاريف" نقلاً عن مصادر مطلعة، أن رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، ورئيس الموساد، دافيد برنيع، أعربا عن تحفظهما قبل التصويت على قرار بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا.

ووفقًا للمصادر، فإن رئيسي المؤسستين الأمنية والاستخباراتية أبديا قلقهما من تداعيات القرار على الأوضاع الأمنية والسياسية، مؤكدين أن بقاء القوات الإسرائيلية في هذا المحور قد يفاقم التوترات ويعقد المفاوضات الجارية بشأن التوصل إلى تسوية في المنطقة.

ورغم التحفظات التي عبر عنها هاليفي وبرنيع، صوت المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) بالموافقة على خرائط انتشار الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، ضمن إطار اتفاق محتمل لتبادل الأسرى.

اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في حي الجابريات جنوبي جنين

أفادت وسائل إعلام عربية باندلاع اشتباكات عنيفة، اليوم، بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الجابريات جنوبي مدينة جنين.

وذكرت المصادر أن الاشتباكات بدأت بعد اقتحام قوات الاحتلال الحي، حيث تصدى لها المقاومون بإطلاق النار الكثيف، ما أدى إلى تبادل إطلاق النار بين الطرفين.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة في محاولة للسيطرة على الوضع، بينما تواصلت الاشتباكات وسط أجواء من التوتر الشديد.

يُذكر أن حي الجابريات يشهد منذ فترة طويلة مواجهات متكررة بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين، في ظل استمرار التوترات في الضفة الغربية.

الجيش الإسرائيلي: فرقة الجليل 91 تنهي مناورات في الشمال

أعلن الجيش الإسرائيلي أن فرقة الجليل 91 أنهت مناورات عسكرية مكثفة في الشمال، شملت تدريبات على سيناريوهات دفاعية مختلفة والتحول إلى فترة طوارئ. وأوضح الجيش أن هذه المناورات جاءت في إطار تعزيز جاهزية القوات لمواجهة التحديات الأمنية المحتملة على الحدود الشمالية.

وتم خلال المناورات تدريب الجنود على التصدي لتهديدات متعددة، بما في ذلك التعامل مع الهجمات الصاروخية، وتأمين المواقع الاستراتيجية، والتحرك السريع للقوات في حالات الطوارئ. كما تم التركيز على تحسين التنسيق بين مختلف الوحدات العسكرية وتعزيز قدراتها على العمل في بيئات قتالية متنوعة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن هذه التدريبات تأتي كجزء من الاستعدادات المستمرة لضمان الأمن على الحدود الشمالية، وسط توترات متزايدة في المنطقة.