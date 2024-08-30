ثلاجة وغسالة لكل فتاة يتيمة.. محافظ القليوبية يسلم 20 عروسًا أجهزة كهربائية - صور



محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سلم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، عددا من الأجهزة الكهربائية ومستلزمات تجهيز لـ 20 عروسًا، بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي ومكتب التواصل المجتمعي بالمحافظة.

واشتملت الأجهزة على (ثلاجة وغسالة) لكل عروسة من غير القادرات من الأيتام والأسر الأولى بالرعاية من مختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك بمدرسة الشبان العالمية بمدينة بنها.

وأعرب "المحافظ"، عن سعادته لمشاركته الفتيات فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة وقدم لهن التهنئة، متمنياً لهن زواجاً مباركاً ملِيء بالسعادة والتوفيق فى حياتهن المقبلة، مُشيراً إلى أن هذا الحفل يهدُف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل أبناء المحافظة، في إطار اهتمام الدولة برعاية غير القادرين.

وأكد عطية، أهمية مشاركة المجتمع المدني ممثلاً في المؤسسات والجمعيات الأهلية والأجهزة التنفيذية للمحافظة، في استكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للأُسر المصرية، مُشيداً بالدور الاجتماعي الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في المحافظة، والذي تنامي خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة.

وأشار محافظ القليوبية، إلى ضرورة التكافل لمساعدة الأسر لتكون نواةً صالحة في بناء المجتمع، وتأكيداً على إهتمام الدولة بكامل أجهزتها لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، ومقدماً الشكر لكل المؤسسات والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال، الذين ساهموا في رسم البسمة على وجوه الفتيات وإسعادهم وتخفيف العبء عن كاهل أولياء أمورهم، مؤكداً أن هذا ليس جديداً على المصريين فهم دائماً يضربون أروع الأمثلة في التكافل والترابط.