السفير حسام زكي: إسرائيل لا يمكن أن تغامر بمعاهدة السلام مع مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الولايات المتحدة لا تؤدي أبدًا الدور المتوقع منها في التعامل مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإنما انحازت إلى الموقف الإسرائيلي، وهو ما يضعنا جميعا في مأزق كبير.

وأشار "زكي"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "الحدث الإخبارية"، إلى أن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية هي ركن أساسي للسلام في المنطقة، ووجود هذه المعاهدة فتح صفحة جديدة من الاستقرار في المنطقة ثم تبعها اتفاقات أخرى مع الأردن، منوها بأن المس بهذه المعاهدة أمر غير مطلوب حاليا، وإسرائيل لا يمكن أن تغامر به، ويضع السلام بين البلدين في مهب الريح.

وأضاف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن مسألة محور فيلادلفيا ستحل خلال المفاوضات، منوها بأنه لا أحد يراهن على نية إسرائيل في وقف إطلاق النار، المراهنة الوحيدة على إجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار.

وأشار، إلى أن ما تقوم به إسرائيل هو عملية انتقامية بحته ترقى لمستويات جرائم الحرب، ولا علاقة به بما حدث في 7 أكتوبر، وإنما تريد إسرائيل أن تنتهز الفرصة لتصفية الكوادر الفلسطينية، وتجعل الوضع في الضفة الغربية غير قابل للاستمرار في الحياة.

وأضاف أننا على بعد أيام من المجلس الوزاري للجامعة العربية، وسوف يبحث الوضع الفلسطيني، موضحا أن الدور الذي تقوم به الجامعة العربية هو دور سياسي لتعبئة الرأي العام العالمي حول ما يجري في غزة، ولمساندة وتفهم الموقف الفلسطيني الذي يؤيده الموقف العربي.