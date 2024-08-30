محافظ القاهرة يشدد على فعاليات المشروع القومي للتنمية البشرية



محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

شدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على اللجنة التى تم تشكيلها تحت إشرافه، وبرئاسة السكرتير العام، وتضم فى عضويتها كافة الجهات المعنية بالاستعداد الجيد لتنفيذ فعاليات المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والذي من المقرر إطلاقه في السابع من سبتمبر 2024،ويستمر لمدة 100 يوم بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف محافظ القاهرة أن هذا المشروع يأتى تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية وتوجيهاته نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كافة الفئات العمرية، وتغطي جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف محافظ القاهرة أن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" تعد إستراتيجية متكاملة هدفها الأول هو تنمية الإنسان مشيرًا إلى أن تعاون كافة الهيئات والوزارات هو نوع من التكامل الذي يعتبر أساس العملية التنموية الشاملة، منوهًا إلى أن من أهم أهداف المبادرة هو العمل على بناء الإنسان في كافة القطاعات المختلفة والتنمية البشرية لكافة الأسر المصرية، والعمل على نشر الوعي الصحي والثقافي للمواطنين، وخلق طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية والثقافية لتقديم مواطن صحيح يتحلى بالعلم ومتمكن وقادر على نفع المجتمع، ليصل بالدولة المصرية إلى خطوات متقدمة من أبعاد التنمية.

وأوضح محافظ القاهرة، أن الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومي للتنمية البشرية، تتمثل في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة عبر تحسين محوري التعليم والصحة، وتعزيز المهارات للإعداد لسوق العمل في جميع المراحل العمرية، على المستويين المحلي والعالمي، لإعداد مواطن مؤهل يمتلك مهارات تمكنه من المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واكد محافظ القاهرة على تيسير كافة الإمكانات والجهود لتفعيل المبادرة لأهميتها في تعزيز التنمية المستدامة وبناء قدرات المواطن وفق رؤية مصر 2030، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع القطاعات لتحقيق الأهداف المنشودة، والعمل على التفكير الابتكاري للمستقبل.