سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بالتعاملات المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بنهاية التعاملات، عند مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هبط 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2300جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2957 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3450 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3942 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب إلى 27600 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

انخفض سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2504 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بانخفاض بنسبة 0.70%خلال تعاملات اليوم الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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