التحفظ على معدات شركات زراعية في الوادي الجديد.. ما القصة؟ -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نفذت محافظة الوادي الجديد اليوم الجمعة، حملة موسعة على عدد من المشروعات المتقاعسة والمخالفة لشروط المبادرات الزراعية بمركز الداخلة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتكثيف جهود استرداد وتحصيل مستحقات الدولة، واستمرارًا لخطة المحافظة لإنذارات المتقاعسين عن السداد من المستثمرين (الأفراد والشركات)، عقب الإعلان عن مبادرات لجدولة المديونيات المستحقة وتقسيطها، ومتابعة التزام المستفيدين من المبادرات الزراعية بالزراعات المتعاقد عليها.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إنه جرى تنفيذ حملة على مساحة 8700 فدان، وجرى خلالها التحفظ على المعدات والأجهزة الموجودة لحين سداد المستحقات؛ حفاظًا على حق الدولة.

وأهاب محافظ الوادي الجديد، بكافة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، سرعة التوجه لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن لسداد المديونيات؛ حرصًا على سلامة الزراعات.