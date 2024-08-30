وزير الشباب يشهد حفل تكريم أبطال أولمبياد باريس 2024 برعاية Cred



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاحتفالية التي نظمتها شركة Cred لتكريم أبطال مصر من اللاعبين المشاركين في أولمبياد باريس 2024، بحضور المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة Cred، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية، ورؤساء اتحاد الخماسي الحديث ورفع الأثقال والسلاح، وكذلك رؤساء المجموعات وفريق الرعاية الرياضية للشركة، بالإضافة إلى كبار المسؤولين بالوزارة وشركة Cred، ونخبة من السادة الصحفيين والإعلاميين

تأتي هذه الاحتفالية في إطار بروتوكول التعاون الموقع خلال العام الماضي ما بين شركة Cred ووزارة الشباب والرياضة لمساندة الرياضيين الأولمبيين والمساعدة في توفير كافة ما يحتاجه هؤلاء الأبطال من دعم لتأهيلهم للمشاركة في الأولمبياد، بالإضافة إلى رعاية 5 من الأبطال المشاركين في أولمبياد باريس 2024 مع تقديم مكافآت مالية لكل من يتمكن منهم من تحقيق ميدالية خلال منافسات البطولة.

وتم منح الفائزين الثلاثة بميداليات الأولمبياد عدد من الجوائز المالية تكليلاً لمجهوداتهم الملموسة على مدار الفترة الماضية والإنجازات الكبيرة التي حققها اللاعبين خلال المنافسات بباريس، وشمل التكريم أحمد الجندي صاحب الميدالية الذهبية بجائزة قدرها 6 ملايين ومائتين ألف ( 4مليون من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، مليون و200 ألف من اللجنة الأولمبية المصرية، مليون جنيه من شركة Cred).

بينما تم منح اللاعبة سارة سمير صاحبة الميدالية الفضية جائزة مالية قيمتها 4 مليون و100 الف جنيه (3 مليون من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، ومليون و100 ألف من اللجنة الأولمبية المصرية، 800 ألف جنيه من شركة Cred)، في حين حصل محمد السيد صاحب الميدالية البرونزية على جائزة مالية قيمتها 3 مليون و400 ألف جنيه (2 مليون من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، ومليون اللجنة الأولمبية المصرية، 400 ألف جنيه من شركة Cred).

وعبر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن فخره بأبطال مصر وقال: "ما تم تحقيقه من فوز للاعبينا خلال أولمبياد باريس 2024 هو انجاز لا يستهان به، فالتنافس في البطولة الاخيرة لم يكن بالأمر الهين في ظل وجود المنافسة والقوة الكبيرة التي تمتع بها المشاركين من مختلف بلدان العالم، وحقيقة ممتن بهذا الجيل من الشباب الواعد واتمني لهم المزيد من البطولات والنجاحات خلال السنوات القادمة.

وأعرب المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة Cred عن سعادته البالغة بأبطال مصر مؤكداً على أهمية الإنجاز الذي حققه اللاعبون قائلَا: "سعيد وفخور للغاية بأبطالنا وما وصلوا إليه من نجاحات بمنافسات أولمبياد باريس 2024، واعتز بكون Cred كانت شاهدة ومشاركة لهذه الرحلة الطويلة من العمل والتفاني الذي قدمه ابطالنا منذ البداية وحتي لحظة التكريم والتكليل لهذه الرحلة الشاقة المليئة بالجهد والوصول معًا للحلم الذي طالما حلمنا به جميعًا، شكرًا لأبطال مصر واعدهم بمساندتنا الدائمة لهم في كافة خطواتهم من أجل رفع اسم مصر عاليًا بكافة المحافل الدولية. فنحن في Cred نؤمن بأهمية العمل الجماعي وتشجيع ودعم الشباب في كافة خطواتهم بمختلف المجالات.

يذكر أن البروتوكول الموقع فيما بين Cred والوزارة يشمل أيضًا توفير الدعم للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي والذي يستهدف تخريج مشروع لاعب دولي يحمل اسم مصر في المسابقات الدولية، كجزء من الإهتمام الكبير الذي توليه شركة Cred للشباب وتشجيعها الدائم لهم لممارسة النشاطات المختلفة الفنية والثقافية والرياضية وتنمية مهاراتهم من خلال توفير سبل الدعم المختلفة لهم في إطار المسئولية المجتمعية للشركة.