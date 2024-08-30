شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب اقتصادية كبرى الأبرز.. كيف يساهم التعاون الاقتصادى بين مصر ودول البريكس؟ والان مع تفاصيل الخبر

تساهم عضوية مصر في بريكس مكاسب عديدة بشكل مباشر من خبرات الدول المشاركة فى زيادة معدلات التصنيع والإنتاج، وخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية فى ظل التوازنات المرتقبة التى تُصنع على المستوى الدولى والإقليمى ما يدعم استمرار الرؤية الاستراتيجية بشأن تنويع جديد للعلاقات الدولية التجارية، كما تسهم فى توفير الآلاف من فرص العمل، والتقليل إلى حد ما من مشكلة زيادة معدلات الفقر والبطالة، بما يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية لهم والارتقاء بجودة الخدمات العامة المقدمة إليهم.

وتمتلك مجموعة بريكس دورًا متزايدًا للتأثير فى الاقتصاد العالمى، وسوف يكون فى المستقبل القريب أحد التجمعات الرئيسية التى ستسهم فى إرساء أسس نظام اقتصادى عالمى جديد، نظرًا لإعادة الهيكلة التى تحدث فى هذا الصدد، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادى والمالى داخل مجموعة بريكس.

وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية أن دول بريكس تمتلك قدرات اقتصادية كبيرة، بما يعود على مصر بالعديد من المزايا الاقتصادية. أبرزها: خلق فرصة لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبى بالبلاد، وتعزيز حركة التبادل التجارى مع دول المجموعة، والانفتاح على الاستثمارات المشتركة يحقق رواجًا استثماريًا فى مصر، فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة.