شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"الأعلى للإعلام": مهرجان العلمين جسد رؤية مصر نحو مستقبل مليء بالإبداع والان مع تفاصيل الخبر

قالت الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مهرجان العلمين جسد بكل تفاصيله رؤية مصر الحديثة نحو مستقبل مليء بالابتكار والإبداع، مضيفا أن تنظيم هذا الحدث الضخم على مدار خمسين يومًا لم يكن مجرد احتفال بالفنون والثقافة، بل كان خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة العلمين الجديدة كوجهة سياحية وثقافية عالمية.

وأضافت رانيا هاشم فى تصريحات لـ"الخليج 365": "ما شهدناه من حضور جماهيرى كبير وإقبال واسع على الأنشطة المتنوعة يعكس رغبة حقيقية لدى المواطنين والزوار فى الاستمتاع بمستوى جديد من الترفيه والخدمات، نحن فخورون بهذا النجاح، ونعمل بجد لتحويل العلمين إلى مركز دائم للفعاليات الدولية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من سمعة مصر على الصعيد العالمي."



واختتمت الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تصريحاتها قائلة :" نحن نتطلع لمواصلة هذا النجاح فى السنوات القادمة، ونتعهد بأن يكون مهرجان العلمين محطة سنوية تجمع الناس من جميع أنحاء العالم للاحتفاء بالثقافة والفن والابتكار فى أجواء من البهجة".