4 انفجارات ضخمة تهز مدينة عدن وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى

افادت وسائل اعلام يمنية بوقوع ٤ انفجارات ضخمة هزت مدينة عدن، وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى. بدورها، تحدثت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تلقيها بلاغا عن واقعة على بعد 130 ميلا بحريا شرقي عدن باليمن.

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