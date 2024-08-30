"القسام" أعلنت إيقاع قوّة إسرائيلية بين قتيل وجريح في جنين واستهداف آليتَين عسكريتَين

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، أنّ "مجاهدي القسام خاضوا منذ صباح اليوم اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في جميع محاور التوغل في مدينة جنين، واشتبكوا مع قوة صهيونية خاصة عند مدخل المخيم وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

وكشفت أنّ "مجاهدينا استهدفوا آليتين عسكريتين صهيونيتين بعبوات شديدة الانفجار في كمين أعد مسبقًا".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي، أنّ "العملية العسكرية في جنين غير محددة بزمن وستنتهي بعد تحقيق أهدافها"، وفق ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عنها.

وكان قد أكّد قائد "سرايا القدس" في الضفة الغربية التابعة لحركة "الجهاد الإسلامي"، في تصريح، أنّ "كتائب سرايا القدس في الضفة الغربية تقاتل العدو الصهيوني بكل قوة وصلابة، رفقة قوى المقاومة متسلحين بمعية الله وأمانةَ القتال والمواجهة التي تركها الشهداء والأسرى والجرحى أمانةً في أعناق كل حر وشريف ولن نساوم ولن ننكسر".

وذكر أنّ "كتائب سرايا القدس في الضفة ومخيماتها تعمل ضمن وحدة حال مع جميع قوى المقاومة في معركة (رعب المخيمات)، تماماً كما هو العمل الميداني في قطاع غزة بمعركة (طوفان الأقصى) إيماناً بأهمية الإنصهار في بوتقةٍ جامعة بوجه العربدة والفاشية الصهيونية".

وأضاف "لقد وصلنا قبل أيام إلى قلب "تل أبيب" رفقة إخواننا في كتائب القسام ضمن عملية استشهادية بطولية مشتركة وهذه رسالة مهمة على الجميع أن يلتقطها خاصة أنها لن تكون الأخيرة بإذن الله".