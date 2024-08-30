باسيل عن العلاقة مع حزب الله: نحن معهم بالدفاع عن لبنان لكن لسنا معهم عندما يفتحون حربا فنحن مع استراتيجية دفاعية لا هجومية

اشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى انهم يسألون عن موقفنا من حزب الله، ويتهموننا بالتناقض، اما نحن فنقول للحزب: نحن معكم بالدفاع عن لبنان لكن لسنا معكم عندما تفتحون حربا، فنحن مع استراتيجية دفاعية لا استراتيجية هجومية، وهذا لا يعني طبعا اننا مع اسرائيل.

ولفت باسيل خلال عشاء هيئة الشوف في التيار، الى اننا في بلد يقول فيه البعض "ما فينا نعيش مع بعضنا" وفي المقابل هناك من يقول "ما فينا نعيش الا مع بعضنا" وهذا هو التيار الوطني الحر.

واوضح بان ‏الالتزام لا يتطلب شرحا في حزب سياسي التنوع غنى، فنحن نسير في خط ولدينا مبادئ لا عقيدة ضيقة، وحدود الخط واسعة جدا لكن المشكلة تكون عند الخروج من الخط، واكثر من ذلك الاصرار على اظهار عدم الالتزام بالقرار.

ولفت الى ان القرار اتخذ لكن لا نسمح لأحد بأن يتناول من خرجوا بالسوء، وخاصة على وسائل التواصل وكذلك الناس الذين أيدوهم، وكنا خسرنا التيار لو لم يتخذ قرار وسنخبركم عن المعاناة في الشأن الداخلي قبل أن نصل الى هنا في مقابلة تلفزيونية على الOTV على الارجح الاثنين في 9 ايلول.

واردف "لم نأت من خلفية ميليشيوية ونحن لسنا اليوم في الحرب حين كنا لا ندخل في الاحزاب لأنها كانت مرتبطة بالميليشيا، فالحزب طريقة حضارية للعمل وعندما نفتت الأحزاب لصالح الأفراد يضعف العمل السياسي، و‏لا خوف على التيار طالما لديه فكر وقضية ولن تجدوا في هذا الوطن الصعب تياراً سياسياً على هذا القدر من الحرية والإستقلالية والقدرة على المعارك المستحيلة".