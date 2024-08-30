اشارت معلومات قناة "mtv" الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يطرح غداً في كلمته في ذكرى تغييب الامام موصى الصدر ورفيقيه مبادرة جديدة في كلمته إنما سيعود إلى مبادرته القديمة محاولاً إعادة إحيائها، واوضحت بان بري سيعود ليدعو الفرقاء السياسيين إلى المشاركة في حوار برئاسته تحت قبة البرلمان على أن يفتح بعدها جلسات انتخابية بأكثر من دورة في اليوم على قاعدة "تنين، أربعا، جمعة" لأن إبقاء جلسة الانتخاب مفتوحة بالمطلق يمنع المجلس من التشريع في هذه المرحلة الدقيقة.
واوضحت معلومات "mtv" بان بري سيوجّه رسالة إلى رافضي الحوار ويؤكد أنه إذا تم جمع 86 نائباً فسيدعو إلى الحوار بمن حضر من أكثرية النواب رغم رفض المعارضة.
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات mtv: بري لن يطرح غداً مبادرة جديدة في كلمته إنما سيعود إلى مبادرته القديمة محاولاً إعادة إحيائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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