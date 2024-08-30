وزير الزراعة استقبل المديرة القطرية لـ ACTED وأكد أهمية التشبيك بين مختلف المنظمات لخدمة القطاع الزراعي

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، في مكتبه، في الوزارة، المديرة القطرية لمنظمة ACTED غايتاني ويكارت، برفقة وفد من المنظمة.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزير الزراعة بأن "خلال اللقاء، تم عرض البرامج التي تنفذها ACTED في لبنان وتتقاطع مع أنشطة وزارة الزراعة، خصوصا مشروع النمو الأخضر الذي يهدف إلى دعم المؤسسات التي تعنى بالتصنيع الغذائي من خلال تعزيز سلاسل قيمة الإنتاج بتمويل ألماني، ومشروع تحسين سبل العيش لصغار المزارعين بتمويل كندي".

وأكد الحاج حسن "أهمية التشبيك بين مختلف المنظمات التي تدعم القطاع الزراعي ووزارة الزراعة، لضمان تنفيذ الأولويات الاستراتيجية وضمان استفادة شرائح متعددة من المزارعين في كل أنحاء لبنان".