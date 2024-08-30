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مصدر مصري رفيع المستوى: ​لا صحة لما ورد في الإعلام الاسرائيلي عن وجود عملية طعن لمواطنيهم في طابا

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الشارقة - اميمة ياسر - نفي مصدر أمني مسؤول ما تم تداوله عن وقوع حادث طعن بوسائل الإعلام الاسرائيلية لأحد مواطنيها بمدينة طابا بجنوب سيناء.

وأوضح المصدر الأمني، أن الأمر لا يتعدى حدوث مشاجره بين عامل بأحد الفنادق وعدد من السائحين من عرب ٤٨، بسبب محاولتهم الحصول علي خدمات من الفندق دون مقابل، وهو ما أسفر عن إصابة العامل بإصابات بالغة الخطورة، و كذا ثلاثة عاملين مصريين آخرين، وإصابة ثلاثة من السائحين من عرب 48، وتم نقل الجميع للمستشفى لتلقي العلاج.

وتباشر الجهات  الأمنية التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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