فيديو.. مصطفى بكري لـ نتنياهو: إجراء اجتماع للحكومة الإسرائيلية بمحور فيلاديلفيا وقاحة وإجرام

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الإعلامي مصطفى بكري أن نتنياهو يريد مد الحرب في غزة مخافة من السجن بسبب المجازر في غزة، لافتا إلى أن وقف إطلاق النار سيخفف وطأة اشتعال النار في المنطقة.

وأضاف خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد: المباحثات التي تمت في القاهرة الأخيرة شهدت خلافات بين مصر وإسرائيل، وابرزها رفض مقترح التواجد الإسرائيلي للقوات في محور فيلاديلفيا، والإشراف الأمني على قطاع غزة.

وشدد على أن أمريكا -على لسان وزير خارجيتها-علقت بأنها تتفهم وجهة النظر الإسرائيلية، بتواجد بعض القوات لمدة غير محددة.

تابع: مصر صادقة في كلامها بشأن عدم وجود أنفاق لقطاع غزة يهرب عبرها السلاح والرواية الإسرائيلية كاذبة، بل ومصر أغلقت 1400 نفقا في 2014.

واختتم: قمة الإجرام والتحدي والوقاحة أن يطلب نتنياهو إجراء اجتماعا لمجلس الوزراء في محور فيلاديلفيا، ولكن أقول الحدود المصرية والأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن المساس به.