نهج مختلف.. الرئيس الأمريكي جو بايدن ينتقد الجمهوريين

ياسر رشاد - القاهرة - قال جو بايدن الرئيس الأمريكي، إن إدارته تحرز تقدماً حقيقياً مع انخفاض معدل التضخم إلى 2.5%، على الرغم من "استمرار ارتفاع الأسعار للغاية".

وأوضح بايدن أن التضخم لا يزال عند أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأن الأجور تنمو أكثر من الأسعار، مما يمنح الناس دخلاً إضافياً قدره 1400 دولار منذ تفشي الوباء ولكن هناك المزيد من العمل للقيام به. حسب أ ش أ.



وأضاف أنه "لا تزال الأسعار مرتفعة للغاية، ونناضل أنا وكامالا هاريس من أجل خفض التكاليف من خلال بناء 3 ملايين منزل جديد وتوسيع الحدود القصوى للأدوية الموصوفة طبيا لتشمل جميع الأمريكيين. كما نعمل أيضا على خفض التكاليف من خلال الاستثمار".

وانتقد بايدن الجمهوريين قائلا "أما الجمهوريون في الكونجرس فلهم نهج مختلف. إنهم يريدون منح تخفيضات ضريبية هائلة للمليارديرات والشركات الكبرى مع زيادة الضرائب على الأمريكيين بحوالي 4000 دولار. ويتفق الخبراء على أن خططهم من شأنها أن تشعل التضخم من جديد، مما يؤدي إلى إبطال جهودنا الرامية إلى خفض التكاليف وتنمية الطبقة المتوسطة. إننا لن نسمح لهم".