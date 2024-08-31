منظمة خيرية: حملة التطعيم ضدّ شلل الأطفال في غزة لا تكفي المطلوب

ياسر رشاد - القاهرة - دعت منظمة "أكشن إيد" الخيرية في لندن، إلى وقف إطلاق النار بصورة دائمة في قطاع غزة، بصورة كاملة، محذرة من أنّ وقف القتال المؤقت في مناطق معينة في القطاع، من أجل القيام بحملة التطعيم ضدّ شلل الأطفال، لا تكفي لسد ما هو مطلوب، حاثةً المجتمع الدولي على "وقف مبيعات الأسلحة للحكومة الإسرائيلية، وفرض العقوبات ضدّها".

حملة التطعيم المرتقبة ضدّ شلل الأطفال

ولدى حديثها عن حملة التطعيم المرتقبة ضدّ شلل الأطفال، أوضحت المنظمة، أنّ وقف القتال المؤقت في مناطق معينة في القطاع "لا يكفي لتلبية الحاجات المطلوبة بصورة عاجلة، لانتشال غزة من شفا أزمة صحية مدمرة، وتحسين الظروف المعيشية المزرية، التي تسمح بانتشار الأمراض".

وأوضحت أنّ القطاع بحاجة إلى وقف إطلاق نار كامل من أجل "التمكن من إدخال المساعدات بأمان وعلى نطاق واسع جداً، بما في ذلك الوقود المطلوب لإبقاء المستشفيات قيد التشغيل، منعاً لتدهور الأزمة الإنسانية الكارثية أكثر".

وأكدت "أكشن إيد"، أنّ عمال الإغاثة في القطاع يواجهون مستوى مرعباً من الخطر، خلال تأديتهم وظائفهم، مدينةً القصف الإسرائيلي الذي استهدف قافلة مساعدات، مساء الخميس، وأسفر عن استشهاد 5 عمال إغاثة.

وإزاء ذلك، طالبت المنظمة بـ"إجراء تحقيق في الحادثة، ومساءلة المسؤولين عنها".

يُذكر أنّ وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية بالإنابة ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ، جويس ماسويا، قالت في وقت سابق إنّ "المجتمع الإنساني يعمل بلا هوادة لوقف انتشار شلل الأطفال، وهو المرض الذي اعتقد العالم أنه تحت السيطرة".

وحذّرت ماسويا من مدى الكارثة التي قد تواجه العالم "إذا انتشر هذا المرض، الذي يمكن الوقاية منه".

كما حذّر نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مايكل رايان، من أنّ "خطر تفشي مرض شلل الأطفال ماثل بقوة في قطاع غزة، بعد زواله منذ عقود".