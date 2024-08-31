الاحتلال يقتل مسنا فلسطينيا بـ9 رصاصات في جنين

ياسر رشاد - القاهرة - قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن جنود الاحتلال قتلوا مسنا فلسطينيا بـ 9 رصاصات في جنين مساء اليوم الجمعة، وسط معارك ضارية تخوضها المقاومة الفلسطينية مع الجيش الإسرائيلي في المدينة وقراها ومخيمها.

وأكد الهلال الأحمر أن المسن توفيق أحمد يونس قنديل (82 عاما) قتل في منطقة الحي الشرقي بمدينة جنين، بـ9 رصاصات أطلقها قناصة الجيش الإسرائيلي.

ولفت الهلال الأحمر إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت سيارات الإسعاف التي عملت على نقل الشهيد، ومصاب آخر في الحي الشرقي .

وسط مناشدات العائلات للصليب الأحمر ومؤسسات حقوق الإنسان التحرك لمساعدة سكان الحي الشرقي في جنين.

وداهم جنود الاحتلال مساء اليوم الجمعة، منازل المواطنين في الحي الشرقي من مدينة جنين.

مداهمة المنازل

وأجبر جيش الاحتلال المواطنين الفلسطينيين على مغادرة منازلهم بعد مداهمتها والاستيلاء عليها، وتحويلها لثكنات عسكرية، واحتجزوا عدداً من الشبان والأطفال، وأن مجموعة من المواطنين اضطروا لترك بيوتهم، وسلوك طرق جبلية، بعد تهديد الاحتلال بضرورة مغادرتها.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الجمعة، إن طواقمها تواجه صعوبة كبيرة في الاستجابة لمناشدات المواطنين المحاصرين في مدينة جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي.