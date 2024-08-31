فرص الاستثمار السياحى والاقتصادى ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌُﻤﺎﻧﻰ

ياسر رشاد - القاهرة - تسعى الاستراتيجية الإعلامية العُمانية إلى توجيه النشاط الإعلامى نحو خدمة مسيرة التنمية المستدامة فى تعزيز البيئة المناسبة المؤدية إلى تقدم المجتمع العمانى بتوازن، من خلال محاور وآليات رؤية عُمان 2040.

وانطلاقاً من ذلك تحتضن سلطنة عُمان فى الأسبوع الأول من سبتمبر 2024، فعاليات المنتدى الصحفى العمانى والذى تنظمه جمعية الصحفيين العمانية فى الفترة من 2 إلى 5 سبتمبر 2024، بمشاركة أكثر من 200 صحفى وإعلامى من 23 دولة.

يمثل المنتدى فرصة لالتقاء الصحفيين والإعلاميين من 23 دولة، فضلاً عن الفعاليات والبرامج المصاحبة للمنتدى والتى من أبرزها إقامة ندوة تناقش مستقبل الإعلام ودوره فى الترويج للفرص الاستثمارية والسياحية والاقتصادية فى سلطنة عُمان، تتضمن الندوة بمحاورها الثلاثة واقع الاستثمار السياحى والاقتصادى، ودور الإعلام فى الترويج والتسويق والتعريف بهذه المنجزات.

دعم إنجاح الخطط والبرامج التنموية والاقتصادية والاستثمارية

يأتى تنظيم الندوة المصاحبة للمنتدى انطلاقاً من أهمية الدور الذى يمثله الإعلام فى دعم مختلف الأهداف والتوجهات الوطنية، والمساهمة فى إنجاح الخطط والبرامج التنموية والاقتصادية والاستثمارية، كون المنتدى أحد أهـــم وسائل الترويج السياحـــى لا سيما مع وجود وسائل وتقنيات الإعلام الحديثة، كما تعكس الندوة حرص جمعية الصحفيين العُمانية على تفعيل أدوارها واختصاصاتها فى تأكيد حضورها الفاعل وشراكتها المتواصلة مع المؤسسات الحكومية والخاصة للوقوف على المستجدات الوطنية ودعم أهدافها من خلال رسالة الإعلام.

كما تهدف الندوة إلى مناقشة واقع المشهد الاقتصادى والسياحى، والفرص الاستثمارية فى سلطنة عُمان، والتعرف على مجالات التنمية السياحية والاقتصادية فى سلطنة عُمان بشكل عام وفى محافظة ظفار خصوصاً، واستعراض الممكنات والفرص الاستثمارية فى سلطنة عُمان، هذا إضافة إلى مناقشة المسارات الاقتصادية والاستثمارية فى رؤية عمان 2040، والتعرف على مجالات الاستثمار الخارجى لسلطنة عُمان، واستعراض الأهمية الاقتصادية للاستثمار فى دعم مبادرات الابتكار لريادة الأعمال، كما تهدف إلى تحديد الأدوار التى يقدمها الإعلام العُمانى فى دعم الاستثمار والترويج السياحى ومناقشة واقع ومستقبل الاعلام والاتصال، وتأثيره على الترويج الاستثمارى فى ظل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى سعياً إلى وضع التوصيات الداعمة لتعزيز أدوار الإعلام فى تعزيز التنمية الاقتصادية ودعم جهود المؤسسات الحكومية والخاصة فى هذا المجال.

المُمكنات والفرص الاستثمارية فى ظل الذكاء الاصطناعى

كما ستناقش الندوة عبر ثلاث جلسات حوارية عدداً من المحاور تتمثل فى السياحة فى سلطنة عُمان المُمكنات والفرص الاستثمارية، والمسارات الاقتصادية والاستثمارية فى رؤية عمان 2040، ودور الإعلام فى دعم التوجــه الاستثمارى والترويــج السياحى، وسيتخلل الندوة تقديمُ عدد من العروض المرئية تستعرض فيها المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص أدوارها وجهودها فى ودعم وتعزيز البرامج والرؤى الوطنية.

وتركز الندوة على مناقشة دور مستقبل الإعلام فى ظل الذكاء الاصطناعى، وأهمية توظيفها فى تحقيق الأهداف الاستثمارية والاقتصادية والسياحية بما يعزز رسالة عُمان إلى العالم ويقدم الصورة الحقيقية والفاعلة التى تنسجم مع التوجهات والرؤى الوطنية، هذا إضافة إلى استعراض التجارب الإعلامية الناجحة فى توظيف التقنيات الحديثة فى صناعة إعلام يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.