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انفجارات قوية في الجليل الغربي

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ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن انفجارات قوية تُسمع في الجليل الغربي عقب دوي صفارات الإنذار.

وانطلقت صفارات الإنذار في مانوت، ايلون، وعرب العرامشة بالجليل الغربي.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل,,

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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