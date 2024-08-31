انفجارات قوية في الجليل الغربي

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن انفجارات قوية تُسمع في الجليل الغربي عقب دوي صفارات الإنذار.
وانطلقت صفارات الإنذار في مانوت، ايلون، وعرب العرامشة بالجليل الغربي.
وسوف نوافيكم بالتفاصيل,,
ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن انفجارات قوية تُسمع في الجليل الغربي عقب دوي صفارات الإنذار.
وانطلقت صفارات الإنذار في مانوت، ايلون، وعرب العرامشة بالجليل الغربي.
وسوف نوافيكم بالتفاصيل,,
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