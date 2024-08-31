انفجارات قوية في الجليل الغربي

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن انفجارات قوية تُسمع في الجليل الغربي عقب دوي صفارات الإنذار.

وانطلقت صفارات الإنذار في مانوت، ايلون، وعرب العرامشة بالجليل الغربي.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل,,