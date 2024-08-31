اﺑﺘﻜﺎر ﻹﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﻷﻟﻮﻣﻨﻴﻮم

ياسر رشاد - القاهرة - يعد مشروع «جرينيليوم» للألمنيوم الدائرى الأخضر مثالًا لكيفية تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية مبتكرة، وهو أحد المشروعات الفائزة فى برنامج «أبجريد» لتحويل المشروعات إلى شركات ناشئة فى «مسار التقنيات»، الذى تشرف عليه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار ويهدف إلى تحويل الألمنيوم التجارى إلى ألمنيوم عضوى باستخدام مادة (الليغنين) المستخرجة من شجرة النخيل.

وقالت اليقين بنت عامر السوطية، الرئيسة التنفيذية للمشروع: إن فكرة مشروع «جرينيليوم» للألمنيوم الدائرى الأخضر تعتمد على استخدام تقنيات حديثة لإعادة تدوير الألمنيوم بشكل فاعل ومستدام ما يقلل من الأثر البيئى لصناعة الألمنيوم التقليدية.

وأضافت أن فكرة المنتج تتمحور حول جمع مخلفات النخيل واستخلاص مادة (الليغنين) الطبيعية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى، وبعد ذلك يتم تطبيق هذه المادة على الألمنيوم التجارى لتحويله إلى ألمنيوم عضوى يمتاز بخصائص بيئية فريدة، وتبدأ عملية التصنيع بجمع المخلفات الزراعية وتنظيفها، ثم طحنها ومعالجتها لاستخراج (الليغنين)، ويتم ذلك باستخدام مجموعة من المحاليل الكيميائية الداعمة.

وأوضحت أن مشروع «جرينيليوم» يسهم بشكل كبير فى تقليل التلوث البيئى الناتج عن تكدس النفايات الزراعية، وذلك من خلال تحويل هذه النفايات إلى منتجات ذات قيمة مضافة، كما يتميز الألمنيوم العضوى بإمكانية إعادة تدويره واستدامته، ما يقلل من الأثر البيئى ويعزز استخدامه فى العديد من التطبيقات الصناعية.

وبينت أن «جرينيليوم» يُستخدم فى العديد من التطبيقات المهمة مثل تغليف الأدوية، وصناعة الأغلفة، وتطوير بعض المستحضرات الصيدلانية، وحتى فى الصناعات الإلكترونية، لما يتمتع به المنتج من خصائص مثل المرونة والمتانة، ما يجعله خيارًا مثاليًّا لمجالات متعددة تسعى إلى تقليل البصمة الكربونية.

جدير بالذكر أن المشروع يسهم فى بناء اقتصاد دائرى أكثر استدامة، ويدعم التوجه العالمى نحو حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، كما يسعى فريق العمل لتوسيع استخدام «جرينيليوم» من خلال زيادة مرافق إعادة التدوير، والابتكار التكنولوجى، بالإضافة إلى تعزيز الممارسات المستدامة على المستوى العالمى.