السبت فصل التيار الكهربائي عن 8 مناطق في أبوتشت قنا.. الأماكن والمواعيد



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 - محافظات:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، اعتزامها فصل التيار الكهربائي، عن 8 مناطق، السبت الموافق 31 أغسطس 2024، وذلك اعتبارًا من الساعة 4 صباحا حتى الساعة 7 صباحا.

وأشارت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت، أن سبب قطع الكهرباء هو إجراء أعمال الصيانة الدورية، ضمن خطة تطوير التى يشهدها مركز أبوتشت والقرى التابعة له.

وتتضمن المناطق التي يشملها قرار فصل التيار الكهربائي:" النجمة والحمران، جزيرة الدوم، المجاز، الخزان، مرشح مياه فرشوط 1 و 2، مرشح مياه النجمة 1 و 2 ، بخانس ونجوعها، الرزقة ونجوعها ".

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، القطاعات الخدمية والحكومية والمواطنين القاطنين بالمناطق المذكورة، بأخذ الاحتياطات وعمل التدابير اللازمة خلال فترة انقطاع الكهرباء.