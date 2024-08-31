سبب تواجده بالمياه ووفاته غير معروف.. مصرع شاب غرقًا أمام قرية الخضرة بالمنوفية



محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

لقى شاب مصرعه غرقًا أمام قرية الخضرة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، مساء الجمعة، عقب اختفاء جسده في المجرى المائي المار بالقرية.

وكشف مصدر بالقرية لموقع "الخليج 365" أن لشاب يُدعى "يوسف.م.م.ا" من قرية شنشور التابعة لمركز أشمون، ولم يُعرف بعد سبب تواجده في المياه ووفاته.

وعلى صعيدٍ متصل، أعلنت أسرة الشاب انتشال جثمانه وتشييع الجنازة بعد قليل من المركز الإسلامي بالقرية مكتفين بمراسم الجنازة.

وكان شابًا آخر لقى مصرعه اليوم بمركز أشمون يُدعى "أحمد.ح" من محافظة بني سويف، وتواجد بالمنوفية للعمل في تشطيب الشقق السكنية، ونزل للمياه رفقة أصدقائه، لكنهم فوجئوا باختفاء جسده في المياه، وأخطرت الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.