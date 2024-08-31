شكرا لقرائتكم خبر عن نائب كتلة الحوار: مصر تبذل جهودا مضنية لوقف آلة القتل الإسرائيلية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس حسام علي، النائب الأول لرئيس كتلة الحوار، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي لوفد الكونجرس الأمريكي، شملت تحذيراته المستمرة من اتساع دائرة الصراع، وضرورة وضع حد للحرب الراهنة والتي تسببت في كارثة إنسانية بقطاع غزة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي مصر الدائم للوصول لوقف فوري لإطلاق النار.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365" أن تلك المباحثات عكست أهمية استماع نواب وأعضاء الكونجرس لوجهة النظر المصرية التي تعد الأقرب للواقع بحكم التاريخ والجغرافيا، مشيرا إلى أن مصر دورها محوري في الدفاع عن القضية الفلسطينية وعن الشعب الأعزل في غزة.

وأكد النائب الأول لرئيس كتلة الحوار، أن مصر تبذل رئيسا وحكومة وجيشا وشعبا، جهودا مضنية لوقف آلة القتل الإسرائيلية، منوها بأن مثل هذه اللقاءات مهمة لتوضيح الرأي المصري والعربي والإسلامي، وكشف زيف إدعاءات أكثر حكومات اسرائيل تطرفا، مشددا أن الرؤية المصرية تؤمن بأن اتساع دائرة الصراع سيضر بمصالح كافة الدول ومن بينها التي تساند إسرائيل سياسيا وعسكريا، لذلك تحرص مصر علي التهدئة وضبط النفس، بل وتقود التفاوض الصعب بين كافة الأطراف.



