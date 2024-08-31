اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو ليل أمس على القرى الجنوبية الآمنة، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الجمعة ‏‏30-8-2024 مربض مدفعية العدو التابع للكتيبة 411 في نافه زيف ومقر قيادة اللواء الغربي 300 ‏في ثكنة يعرا وانتشارًا للجنود في محيطه بصليات من صواريخ الفلق والكاتيوشا.‏ ‏

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهداف مربض مدفعية العدو التابع للكتيبة 411 في نافه زيف ومقر قيادة اللواء الغربي 300 ‏في ثكنة يعرا وانتشارًا للجنود في محيطه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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