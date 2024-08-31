اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو ليل أمس على القرى الجنوبية الآمنة، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 30-8-2024 مربض مدفعية العدو التابع للكتيبة 411 في نافه زيف ومقر قيادة اللواء الغربي 300 في ثكنة يعرا وانتشارًا للجنود في محيطه بصليات من صواريخ الفلق والكاتيوشا.
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهداف مربض مدفعية العدو التابع للكتيبة 411 في نافه زيف ومقر قيادة اللواء الغربي 300 في ثكنة يعرا وانتشارًا للجنود في محيطه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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