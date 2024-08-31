الجيش الاسرائيلي: إصابة 4 مستوطنين في انفجار بمستوطنة غوش عصيون وعملية إطلاق نار في كرمي تسور

اعلن الجيش الاسرائيلي عن إصابة 4 مستوطنين في انفجار بمستوطنة غوش عصيون وعملية إطلاق نار في كرمي تسور.

واشار الى إطلاق النار على فلسطيني، بزعم فتحه النار داخل مستوطنة كرمي تسور، قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي: "ورد تقارير عن مشتبه فيه فتح النار داخل مستوطنة كرمي تسور، في منطقة غوش عتصيون جنوبي الضفة الغربية، حيث تم تحييده”.

وأضاف الجيش: “الحادث لا يزال مستمرًا”.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إنه تم الدفع بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة.

وأفادت تقارير إسرائيلية عن إصابة 4 مستوطنين في انفجار بمستوطنة غوش عتصيون وعملية لإطلاق نار في مستوطنة كرمي تسور.

وذكرت تقارير فلسطينية إن المقاوم وصل إلى بوابة “كرمي تسور” ثم نفذ عملية دهس لحارس المستوطنة، وبعد ذلك اقتحم المستوطنة وبدأ في إطلاق النار بداخلها.