السلطات الألمانية حذرت من أن طروداً تحتوي على عبوات حارقة في طريقها إلى مختلف أنحاء أوروبا

حذرت السلطات الألمانية في رسالة للشركات اليوم، من أن طروداً تحتوي على عبوات حارقة اشتعلت فيها النيران، وهي في طريقها إلى مختلف أنحاء أوروبا، وقالت إن المزيد من هذه الطرود ربما يكون متداولاً الآن.

وقال متحدث باسم الشرطة الجنائية الاتحادية في ألمانيا، إن الرسالة وُجهت إلى الشركات واتحادات الأعمال التجارية الألمانية، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وفي الرسالة التي تحمل تاريخ الأربعاء الماضي قالت الشرطة الجنائية الاتحادية وجهاز الاستخبارات الداخلية الألماني إنهما تلقيا معلومات عن «عدد من الشحنات أرسلها أفراد في أوروبا، اشتعلت فيها النيران أثناء رحلاتها في عدد من الدول الأوروبية».

وجاء في الرسالة أن الطرود تحتوي على أجهزة إلكترونية استهلاكية وحاويات بها سوائل أعدت على الأرجح بغرض تدمير البنية التحتية اللوجستية. وأضافت الرسالة أنه لا يمكن استبعاد إرسال مزيد من «العبوات غير التقليدية القابلة للاشتعال».

لكن الرسالة لم تتحدث عن أي إشارة إلى هوية مرسلي الطرود أو الأماكن التي وقعت بها حوادث اشتعال النيران. ولم تحدد الرسالة ولا المتحدث باسم الشرطة الاتحادية الجنائية أي أضرار تسبب فيها النيران حتى الآن.

وقالت شركة شحن الطرود دي.إتش.إل إن حالتين أثرتا على شبكة توصيل شركة إكسبريس التابعة لها.

وأضافت دي.إتش.إل أن «دي.إتش.إل إكسبريس اتخذت إجراءات في جميع الدول الأوروبية لحماية شبكتها وموظفيها ومرافقها وأيضاً شحنات العملاء».

وقالت شركة لوفتهانزا كارجو وهي وحدة الشحن التابعة لطيران لوفتهانزا إنها لم تتأثر لكنها على اتصال بالسلطات.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية أول من نشر خبر الرسالة قائلة إنها أرسلت تحديداً إلى شركات الخدمات اللوجستية والشحن.