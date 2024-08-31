شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: مخرجات الحوار الوطني تفعل بنود استراتيجية حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

اعتبر النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، أن الحوار الوطني له أهمية كبيرة في تعزيز حقوق الإنسان بداية من العفو الرئاسي حتي توصياته بشأن الحبس الاحتياطي ورفعها إلى الرئيس السيسي، وغيرها من المجالات الحقوقية التي حرص على خوض النقاش فيها، لتؤكد جدية الحوار الوطني في حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.

وأضاف "عابد" في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بشأن تعزيز حقوق الإنسان تعتبر ترجمة أيضا من قبل الدولة على وضع توصيات الحوار الوطني محل التنفيذ، خاصة وأن ملف المحبوسين من أبرز الملفات التى شهدت اهتمام بجلسات الحوار، ومن ثم هذه القرارات تدفع بالحوار الوطني للأمام، وتأكيد للجميع على أن الحوار الوطني أصبح منصة حوارية تتمتع وتحظي باهتمام كبير .

وأشار النائب علاء عابد ، إلى أن مختلف مخرجاته تصب مباشرة في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمساهمة في إثراء الحياة السياسية والمجتمعية، وتعزيز جهود تحسين حالات حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع، وأن الكل معني باستكمال بناء الجمهورية الجديدة، في ظل الحاجة الماسة لتكاتف الجميع لخلق كتلة صلبة قادرة على صناعة مستقبل أفضل وتساهم في بناء الجمهورية الجديدة، وتتصدى لكل المتربصين، مشيدا بمبادرة الإفراجات المتتالية التي تقودها القيادة السياسية، للإفراج عن المحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيا طالما لم يتورطوا في أعمال تخريب أو عنف أو أعمال إجرامية تهدد الأمن القومي للبلاد.

وأكد النائب علاء عابد، أن حرص الرئيس السيسي على سرعة تفعيل توصيات الحوار الوطني من قبل الحكومة تأتي في إطار دعم مسار الإصلاح الذي تبنته الدولة المصرية، والذي يعتمد على رؤية شاملة تسعى لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.

