ترامب يهاجم بايدن : فقد عقله بالكامل

ياسر رشاد - القاهرة -

صرح الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي للحزب الجمهوري دونالد ترامب أمس الجمعة، بأن التوافق والتعايش مع روسيا هو أمر جيد.



وقال الرئيس الأمريكي السابق خلال تجمع حاشد في بنسلفانيا: "التعايش مع روسيا أمر جيد، وليس سيئا، تذكروا. التعايش مع هؤلاء الناس أمر جيد، وليس سيئا، إنه ذكي".

وأضاف المرشح الجمهوري، أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن فقد عقله بالكامل. ووفقا له، فإن خليفته كان لديه معدل ذكاء منخفض للغاية، "والآن ربما صفر". حسب ما نشرت روسيا اليوم.

ووصف الرئيس السابق دونالد ترامب ، في يونيو الماضي، علاقاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها كانت "جيدة جدا"، كما أن بوتين كان قد وصف علاقاته مع ترامب في حديث للصحفي الأمريكي تاكر كارلسون في فبراير الماضي، بأنها كانت "طيبة وجيدة".

وكان ترامب أكد أنه لو كان هو رئيسا للولايات المتحدة لتسنّى تفادي صعوبات السياسة الخارجية التي تواجهها واشنطن الآن، مشددا على أن "ما يحدث الآن (في العلاقات) مع روسيا لما كان حدث" لو كان هو سيد البيت الأبيض.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر القادم. وكان من المفترض أن يمثل الحزب الديمقراطي الرئيس الحالي جو بايدن، لكن بعد أدائه الكارثي في ​​المناظرة المتلفزة مع ترامب في يونيو الماضي، قرر الانسحاب من السباق.

وفي 7 أغسطس، أعلنت هاريس أنها أصبحت رسميا مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة. وكان قد تم تأكيد ترشيح ترامب عن الحزب الجمهوري.

وسبق أن أكد فلاديمير بوتين أن روسيا لا تكترث بمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة التي من المقرر أن تجري في نوفمبر القادم.