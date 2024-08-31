عاجل .. إصابة قائد لواء غوش عتصيون الإسرائيلي في الهجوم على مستوطنة شمال الخليل

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل أعلام عبرية أن قائد لواء غوش عتصيون الإسرائيلي، العقيد غال ريتش، أصيب بجروح خلال هجوم نفذه شابان فلسطينيان في المستوطنة الواقعة شمال الخليل في الضفة الغربية. وأوضحت المصادر العبرية أن ريتش أصيب برصاصتين غير قاتلتين. حسب ما نشرت روسيا اليوم.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قائد لواء منطقة غوش عتصيون وهو برتبة عقيد، اصيب خلال عملية "تحييد" أحد المهاجمين، كما أصيب جندي آخر.



لكن مصادر اسرائيلية قالت أن إصابة قائد لواء غوش عتصيون ربما كانت بـ"نيران صديقة" خلال الاشتباك مع المهاجم.



جيش الاحتلال يفرض حصارا على مدينة الخليل بعد هجوم غوش عتصيون



وفى السياق ذاته، فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حصارا شاملا على الخليل جنوب الضفة الغربية، وذلك على إثر الهجوم المزدوج في مستوطنة غوش عتصيون شمال المدينة.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" أن القوات الإسرائيلية اقتحمت فجر اليوم مدينة الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن قوات كبيرة من الجيش معززة بعدة آليات اقتحمت المدينة، وانتشرت في عدة أحياء وأماكن.



وأشارت المصادر إلى أن الجيش دفع بتعزيزات كبيرة إلى المدينة وهي تقوم بعمليات تمشيط واسعة.

