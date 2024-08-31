نبيلة مكرم في زيارة تفقدية لمؤسسة مرسال الخيرية - (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

زارت السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني ووفد من المكتب الفني للأمانة الفنية للتحالف الوطني، مؤسسة مرسال الخيرية.

وجاءت تلك الزيارة لبحث سبل تطوير التعاون بين المؤسسة والتحالف وإبراز الإيجابيات وتعزيزها والوقوف على التحديات وبحث سُبل حلها،كما تم تقديم بعض المقترحات للعمل عليها لتنسيق جهود مؤسسات التحالف الوطني.

من جانبها، أعربت الدكتورة هبة راشد، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال الخيرية، عن خالص شكرها وتقديرها لمعالي السفيرة نبيلة مكرم والوفد المرافق لها على هذه الزيارة الكريمة، مؤكدةً أهمية الدعم الذي يقدمه التحالف الوطني ومؤسساته.

حيث تؤكد هذه الزيارة على عمق اهتمام التحالف الوطني بمؤسساته الأعضاء، لبناء مستقبل واعد من التعاون المشترك وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

يأتي ذلك في إطار حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على التواصل الدائم والفعال مع مؤسساته.

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