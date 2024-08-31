خسر فلوسه في لعبة.. تفاصيل مقتل عجوز على يد حفيدها بالخليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

كشفت تحقيقات النيابة العامة، تفاصيل واقعة مقتل مسنة عمرها 84 سنة، في منطقة الخليفة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم يبلغ من العمر 16 سنة، حفيد المجني عليها، مشيرة إلى أنه أقدم على ارتكاب الجريمة بسبب تطبيق للمراهنات اسمه "كونكو" عبر الإنترنت.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم خسر أموال في التطبيق وتوجه لسرقة جدته لاستكمال اللعب وعندما شاهدته قام بقتلها بـ6 طعنات.

البداية عندما تلقى قسم شرطة الخليفة، بلاغًا من عامل بعثوره على جثة والدته البالغة من العمر 84 سنة مقتولة داخل شقتها بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الشرطة إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة سيدة مسنة مقتولة بـ6 طعنات.

بإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حفيدها 16 سنة، وأنه دائم سرقتها، وفي يوم الواقعة تسلل للشقة واكتشفت قيامه بسرقتها فقام بطعنها بسكين، وألقى القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.