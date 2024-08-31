نائب "المجتمعات العمرانية" يضع حجر الأساس لإنشاء قاعة مؤتمرات بمدينة الشيخ زايد



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة أ ش أ

قام الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس محمد عبدالظاهر رئيس مجلس إدارة شركة ريكون للمقاولات وأعمال الطاقة، والمهندسة مروة حسن أمين رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، بوضع حجر الأساس لإنشاء قاعة مؤتمرات وأرض معارض ومول تجاري، بمركز خدمات الحي الـ11 بمدينة الشيخ زايد.

وأوضح الدكتور وليد عباس، أنه تم تخصيص مساحة 6730 م2 للمشروع .. مشيرا إلى أن شركة "ريكون" للمقاولات وأعمال الطاقة تتولى تنفيذ مكونات المشروع تبرعا منها لصالح جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، ومساهمة في توفير الخدمات اللازمة للمواطنين بالمدينة.

ومن جانبه، أشار المهندس محمد عبدالظاهر رئيس مجلس إدارة شركة "ريكون" للمقاولات وأعمال الطاقة، إلى أن تنفيذ الشركة لهذا المشروع يأتي في إطار مسئوليتها المجتمعية، والمساهمة في توفير الخدمات اللازمة لسكان مدينة الشيخ زايد، موضحاً أنه سيتم تنفيذ مشروع مماثل بمدينة 6 أكتوبر.