شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستهدف الوصول لـ100 مدرسة يابانية بحلول عام 20230 والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي في برنامجها بلوغ عدد المدارس اليابانية عام 2030 نحو 100 مدرسة وذلك مقابل 51 مدرسة خلال العام المالي المنقضي في يونيو 2024.

ومن المتوقع أن تشهد الزيادة في عدد المدارس اليابانية المستهدفه سنويا لتصل إلي 62 مدرسة خلال العام الجاري 2024/2025، وصولا إلي 81 مدرسة عام 2026/2027، حيث يأتي ذلك استجابه للتوصيات البرلمانية في هذا الصدد، التي طالبت بالتوسع في المدارس اليابانيه سواء من مجلس النواب أو الشيوخ.

وتعد المدارس المصرية اليابانية مدارس حكومية من ناحية الإشراف والتنفيذ، وتدعم بواسطة هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وتعتمد علي نظام وأساليب تعليم مختلفة عن المدارس الحكومية، إذ تتضمن تقديم أنشطة منهاج "التوكاتسو" مع المنهج المصري الجديد لجميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى فصول الثانوية.