تعرف على تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم السبت موضحًا أن يكون صحواإلى غائم جزئيا منه رطبا أحيانا، وتظهر السحب شرقا وجنوبا وقد تكون ركامية ظهرا، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.



وأوضح المركز في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر، يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 23:03 فيما يحدث الجزر الثاني عند الساعة 06:28

وأفاد، في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:54 والمد الثاني عند الساعة 20:02، بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 14:53 والجزر الثاني عند الساعة 02:48

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة في المدن كالاتي:

أبوظبي 40 32 85 45

دبي 41 32 90 45

الشارقة 42 30 85 40

عجمان 41 31 85 45

أم القيوين 44 30 90 45

رأس الخيمة 43 30 90 40

الفجيرة 36 31 90 55

العـين 46 29 60 20

ليوا 45 30 90 30

الرويس 39 33 80 30

السلع 40 32 85 35

دلـمـا 41 35 85 35

طنب الكبرى / الصغرى 40 33 85 55

أبو موسى 39 33 85 55