وزير دفاع أوكرانيا: إقالة قائد القوات الجوية لا علاقة لها بتحطم المقاتلة الأميركية

نفى وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، لشبكة CNN، أن تكون إقالة قائد القوات الجوية الأوكرانية مرتبطة بوفاة أحد أفضل الطيارين الأوكرانيين عندما تحطمت طائرة مقاتلة أميركية الصنع من طراز إف-16 قبل أيام قليلة.

واوضح عمروف "القضيتان منفصلتان وفي هذه المرحلة، لن أربط بينهما"، ووصف وفاة الطيار بأنها "مؤسفة" وذكر أن بلاده تحقق فيما حدث، وأضاف: "نحن نحلل ما حدث، وفتحنا هذا الملف أيضًا لشركائنا حتى يتمكنوا أيضًا من تحليله والتحقيق فيه معنا".

وذكر أن الإدارة الأميركية لا تزال تدرس طلبه الذي كرره في اجتماعاته مع مسؤولي الإدارة، بما في ذلك وزير الدفاع لويد أوستن، مطالباً الولايات المتحدة برفع القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا للأسلحة بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية.

واردف: "لقد أوضحنا نوع القدرات التي نحتاجها لحماية المواطنين من الإرهاب الروسي، لذا آمل أن يتم الاستماع إلينا".