متحدث الحكومة الألمانية اعلن عن ترحيل عدد من المواطنين الأفغان للمرة الأولى منذ آب 2021

أعلن متحدث الحكومة الألمانية ستيفن هيبستريت، الجمعة، ترحيل عدد من المواطنين الأفغان للمرة الأولى منذ آب 2021.
وذكر هيبستريت، في بيان، أن بلاده قامت بترحيل مواطنين أفغان ليس لهم حق الإقامة في ألمانيا، دون الكشف عن عددهم.
وأكد أن الحكومة ستواصل عمليات الترحيل، قائلا إن "المصالح الأمنية لألمانيا تفوق مصالح حماية المجرمين والأشخاص الخطرين".
وبحسب مجلة "شبيغل" الألمانية، تم ترحيل 28 أفغانيا إلى كابل بالطائرة من مدينة لايبزيغ صباح الجمعة.
وذكرت المجلة أن كل أفغاني حصل على مبلغ 1000 يورو، وأن الترحيل هو الأول بعد وصول طالبان إلى السلطة.
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