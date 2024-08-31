الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني في غزة وتدعو لوقف إطلاق النار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصفت القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، الوضع في غزة بأنه “يائس للغاية”، مشيرة إلى أن المدنيين يعانون من الجوع والعطش والمرض ويفتقرون للمأوى.

وأعربت مسويا خلال جلسة لمجلس الأمن عن قلقها بشأن الامتثال للقانون الدولي الإنساني مطالبة بتحرك دولي عاجل لوقف التدهور الإنساني في المنطقة.

من جانبه، حذر المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، مايك رايان، من انتشار شلل الأطفال في غزة، مؤكدًا ضرورة تعزيز الجهود لتقديم الرعاية الصحية والإمدادات الأساسية.

ودعا نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، إلى دعم حملة التلقيح في غزة ووقف إطلاق النار لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

من جهته، طالب نائب مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، نسيم قواوي، بوقف فوري لإطلاق النار ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، مؤكداً ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق وضمان سلامة المشاركين في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.

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