استشهاد سبعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزلين في قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة ، استهدف منزلين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين وجرح عشرة آخرين بينهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً جنوب مدينة غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال محيط جامعة غزة شرق حي الصبرة جنوب المدينة، مخلفة أضراراً بالغة في ممتلكات الفلسطينيين.

وفي وسط قطاع غزة، استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات.

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