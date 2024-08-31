شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات على جنوب مدينة جان يونس ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة حجة شرق قلقيلية، ومدينة طولكرم، ومخيم نور شمس شرقا، وتجولت في عدة وشوارع وأحياء، ومن ثم تمركزت بحي النصر في مخيم نور شمس.

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