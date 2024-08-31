أمطار رعدية وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت وحتى الخميس 5 سبتمبر.

وتوقعت الهيئة استمرار الطقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأشارت إلى تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا على أغلب الأنحاء.

كما توقعت فرص هطول أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون خفيفة إلى متوسط رعدية أحيانا على مناطق من (حلايب - شلاتين - أبو سمبل - جنوب الوادي الجديد) يصاحب ذلك نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

الأحد والاثنين

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.