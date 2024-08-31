تفشي إنفلونزا الطيور في قطعان الأبقار الحلوب في كاليفورنيا

اعلنت وزارة الزراعة في ولاية كاليفورنيا، أكبر ولاية أميركية منتجة للحليب، إن اختبارات أثبتت إصابة أبقار في ثلاث مزارع للألبان في الولاية بإنفلونزا الطيور.

وذكرت وزارة الأغذية والزراعة في كاليفورنيا في بيان، إنه لم يتم تأكيد أي حالات إصابة بشرية في كاليفورنيا. واوضح البيان أن الأعراض بدأت تظهر على القطعان المصابة في 25 آب.

وتعني هذه الإصابات اتساع تفشي فيروس "إتش5 إن1" بين الأبقار الحلوب في الولايات المتحدة إلى الولاية الرابعة عشرة. وأصيب أكثر من 190 قطيعا بالعدوى على مستوى البلاد منذ آذار، إلى جانب 13 عاملا في مزارع الألبان والدواجن، وفقا لبيانات اتحادية.

وأثار انتقال الفيروس من الطيور إلى الأبقار مخاوف متزايدة من إمكانية تحوره بحيث ينتشر بين البشر.

وذكر مسؤولون اتحاديون إن إنفلونزا الطيور تشكل خطرا ضئيلا على البشر، وإن البسترة تعمل على إبطال نشاط الفيروس في الحليب.