استشهاد 5 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، استهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر، بانتشال خمسة شهداء و١٥ جريحاً من تحت أنقاض منزل تعرض لقصف عنيف من الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي محيط أبراج الأسرى بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مخلفة أضراراً بالغة في ممتلكات الفلسطينيين.

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