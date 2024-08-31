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استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات بقطاع غزة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة، بانتشال تسعة شهداء من عائلة واحدة، جراء قصف مدفعي على منزل في المخيم، بالتزامن مع ذلك واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجير منازل عدة شمال مخيم النصيرات، خاصة في مدينة الأسرى وبلدة المغراقة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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