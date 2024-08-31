الصحة العالمية: نستهدف تطعيم 95% من أطفال غزة أقل من عشر سنوات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط الدكتورة حنان بلخي، أن المنظمة تستهدف تطعيم 95% من الأطفال أقل من عشر سنوات في قطاع غزة.

وقالت بلخي ـ في تصريح خاص لقناة ( العربية الحدث) الاخبارية اليوم السبت ـ إن منظمة الصحة العالمية ستشرف على حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة” ، معربة عن أملها في أن يتم الالتزام بالهدنة المعلنة لكي تتمكن الطواقم الطبية من تقديم التطعيمات.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أمس الجمعة، أن فرق المساعدات التابعة للأمم المتحدة توصلت إلى اتفاق مبدئي مع “الأطراف المشاركة” في الحرب في قطاع غزة؛ للسماح بـ “توقفات إنسانية في القتال”؛ من أجل السماح بتطعيم 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال في ظل تفشي الفيروس.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الدكتور ريك بيبركورن إن حملة التطعيم المكونة من جولتين ستبدأ /الأحد/ في وسط قطاع غزة لمدة ثلاثة أيام، ثم تنتقل إلى الخليج 365 الجنوبية والشمالية. وسيتم إعطاء جرعة ثانية بعد أربعة أسابيع.

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