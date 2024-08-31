شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء على 12 إرهابياً في عملية أمنية شمال غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

عمليات أمنية مكثفة

الدمام - شريف احمد - قضت قوات الأمن الباكستاني على 12 مسلحاً من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها في مقاطعة "خيبر" القبلية شمال غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم، أن العملية تم تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية رصدت تحركات العناصر الإرهابية في بلدة "تيره" بمقاطعة خيبر.وتمكنت قوات الأمن من القضاء على 12 إرهابياً، بعد تبادل إطلاق النار معهم.وذكر البيان أن قوت الأمن تنفذ عمليات أمنية مكثفة منذ 20 أغسطس الجاري في بلدة تيره، حيث تم حتى الآن القضاء على 37 إرهابياً.