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القضاء على 12 إرهابياً في عملية أمنية شمال غرب باكستان

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واس- إسلام آباد 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قضت قوات الأمن الباكستاني على 12 مسلحاً من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها في مقاطعة "خيبر" القبلية شمال غرب باكستان.
وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم، أن العملية تم تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية رصدت تحركات العناصر الإرهابية في بلدة "تيره" بمقاطعة خيبر.

عمليات أمنية مكثفة

وتمكنت قوات الأمن من القضاء على 12 إرهابياً، بعد تبادل إطلاق النار معهم.
وذكر البيان أن قوت الأمن تنفذ عمليات أمنية مكثفة منذ 20 أغسطس الجاري في بلدة تيره، حيث تم حتى الآن القضاء على 37 إرهابياً.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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