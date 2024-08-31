"مكانة مميزة وسمعة طيبة".. مصر تتصدر مؤشر القوة الناعمة في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تصدرت مصر قائمة أكثر 10 دول أفريقية ذات التأثير الأكبر من حيث القوة الناعمة في العالم للعام الجاري، بحسب مؤشر القوة الناعمة العالمي الصادر عن شركة الاستشارات العالمية "براند فاينانس"، ما يعكس مكانتها المميزة وتأثيرها الإيجابي وسمعتها الطيبة بين الدول.

ويعتمد المؤشر على استطلاع رأي كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 بشأن تصنيفات الدول ومدى تمتعها بالمقاييس المطلوبة حتى تدرج على القائمة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت.

وأوضح موقع "بيزنس إنسايدر أفريكا" المتخصص في التقارير الإفريقية، أن مصر حصلت على نتيجة 44.9 درجة على المؤشر الذي يقيس ثمانية ركائز أساسية من بينها، الأعمال والتجارة، والعلاقات الدولية، والتعليم والعلوم، والثقافة والتراث، والحوكمة، والإعلام والاتصالات، والمستقبل المستدام، والشعب والقيم.

وجاءت دولة جنوب أفريقيا في المرتبة الثانية إذ حصلت على 43.7 درجة، وتلتها المغرب بالمركز الثالث حيث نالت 40.6 درجة، ثم الجزائر التي حازت على 36.8 درجة.

وتوسطت نيجيريا قائمة الدول العشرة بحصولها على 36.3 درجة على مؤشر القوة الناعمة، وتبعتها غانا بـ 35.1 درجة، وبعد ذلك تنزانيا بـ 34.7 درجة، وتعقبها السنغال بـ 34.6 درجة، وأخيرًا كينيا التي حصلت على 34.6 درجة.

وتعرف القوة الناعمة بأنها القدرة على الإقناع والتأثير في بعض الأطراف حتى تتم الاستجابة لرغبات الطرف/ الدولة التي تمارس القوة الناعمة، ويمكن في هذا الصدد الاستفادة من أدوات عديدة؛ منها: الثقافة، والفنون، والرياضة، فضلًا عن الدبلوماسية، والمساعدات الخارجية ويضطلع بهذه الأدوات كلٌ من مؤسسات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، إلى جانب إمكانية توظيف وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا في هذا الشأن.