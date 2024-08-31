"زراعة الشيوخ": زيادة أسعار توريد محصولَي قصب وبنجر السكر يحقق الاكتفاء الذاتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس الماضي، على رفع سعر توريد محصولَي قصب السكر وبنجر السكر، بقيمة 2500 جنيه لطن قصب السكر، و2400 جنيه لطن بنجر السكر، تمثل أهمية كبيرة وخطوة مهمة من الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة السكر؛ باعتبارها من السلع الاستيرتيجية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف الجبلي، في تصريحات له اليوم السبت، أن زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، له عدد كبير من المميزات؛ أولاها دعم المزارعين وتحقيق هامش ربح مناسب لهم، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتوفير احتياجات البلاد، من تلك السلع الاستيرتيجية، وتوفير العملة الأجنبية التي كانت البلاد توفرها لاستيراد تلك السلع، لسد الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك.

وأشاد الجبلي بالتعاون بين الحكومة والبرلمان بغرفتَيه بمجلسَي النواب والشيوخ، في إعداد ذلك القرار؛ حيث شارك في مناقشته في اجتماعات خلال الفترة الماضية، بحضور كل من وزير الزراعة علاء فاروق، ووزير التموين شريف فاروق، وزعيم الأغلبية البرلمانية النائب عبد الهادي القصبي، ورئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب النائب هشام الحصري، والنائب عبد الحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

وأشاد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ باهتمام القيادة السياسية بالقطاع الزراعي وتوجيهاتها للحكومة بذلك، ودعم المزارعين وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية وزيادة أسعار توريد المحاصيل لتشجيع المزارعين، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بالتوسع في زراعة بنجر السكر من خلال المشروعات القومية للتوسع الزراعي؛ مثل مشروع مستقبل مصر ومشروع المليون ونصف مليون فدان.

ودعا الجبلي إلى تعظيم دور البحث العلمي في قطاع زراعة قصب السكر وبنجر السكر؛ لزيادة حجم الإنتاج رأسيًّا من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية أعلى واستخدام أساليب وتقنيات حديثة في الزراعة، مشيرًا إلى أن البحث العلمي يمكنه مضاعفة الإنتاج.

وأكد الجبلي أن تلك الخطوات تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والتوسع في قطاعات الإنتاج بشكل عام؛ خصوصًا التنمية الزراعة.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الخميس الماضي، على تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025، كالتالي:

2500 جنيه لتوريد طن قصب السكر، و2400 جنيه لتوريد طن بنجر السكر .